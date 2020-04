Kein Zeitstress für Reifenwechsel

Reifenhändler Christoph Leszkovich aus Eisenstadt appellierte an die Risikogruppe noch abzuwarten, auf Sommerreifen zu wechseln sei absolut nicht dringend notwendig. „Mir ist aufgefallen, dass viele Menschen gekommen sind, die nicht Vielfahrer sind, oder beruflich das Auto brauchen, wie zum Beispiel Pensionisten, oder Menschen die zur Risikogruppe gehören“, so Leszkovich.

Es gebe genug Sommerreifen für den ganzen Sommer, die Lieferanten würden auch täglich liefern, wenn Bedarf besteht, so der Reifenhändler. Auch wäre es gut, wenn man jenen, die das Auto aus beruflichen Gründen benötigen, den Vortritt lassen würde. Man kann ruhig die Winterreifen noch auf dem Auto lassen und in aller Ruhe erst auch in ein paar Wochen wechseln, so Leszkovich.