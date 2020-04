Eigene Krisen-Hotline in Schattendorf

Schattendorf zählt etwa 2.500 Einwohnerinnen und Einwohner. Menschen aller Altersgruppen, Private und Gewerbetreibende können sich bei Fragen zur Coronavirus-Krise an eine Hotline wenden. Ob es um medizinische Frage oder um die Erklärung von den Hilfsmaßnahmen vom Bund und Land geht: Der Schattendorfer Vizebürgermeister Thomas Hoffmann (SPÖ) gibt Auskunft, seine Handynummer ist zugleich die Hotline für alle Schattendorfer in Zeiten von Corona. Viele Häuselbauer, die leider Gottes jetzt in die Arbeitslosigkeit fielen, seien betroffen und da sei es ganz wichtig, dass man rasch helfe und ihnen die Möglichkeiten von Stundungen, Wohnbauförderungen und Krediten aufzeige.

ORF

Drei Einkaufsdienste

Hoffmann koordiniert auch die Einkaufsdienste Schattendorf. Davon gibt es drei: Die Gemeinde, der Sportverein und der „Dorfschattl“ – eine Mobilitätseinrichtung in Schattendorf – übernehmen Lebensmitteleinkäufe und Wege in die Apotheke in die Nachbargemeinde Baumgarten.

Hilfe für Unternehmer

Für die Anfragen der Unternehmerinnen und Unternehmer steht Marcus Pauly, der in einer Steuerberatungskanzlei arbeitet, in seiner Freizeit zur Verfügung. In Schattendorf sind an die 60 Betriebe ansässig. Man biete seitens der Gemeinde eine Hilfestellung für die Unternehmen an, manche seien wirklich in ihrer Existenz bedroht, so Pauly. Da gebe es zum Beispiel die Frage nach den Förderungen und den Voraussetzungen dafür. Auch über steuerfreie Bonuszahlungen für „Systemerhalter“ während der Coronavirus-Krise, Hilfsmaßnahmen für Sportvereine und über die 24-Stunden-Pflege wird bei der Hotline in Schattendorf informiert.