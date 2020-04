Coronavirus

Pflichtschüler großteils mit Computer versorgt

Die Bundesregierung will digitale Endgeräte an Schüler an Bundesschulen (AHS und BHMS) verleihen, damit sie am Heimunterricht teilnehmen können. An den burgenländischen Pflichtschulen sei der Computerbedarf zum Großteil gedeckt, so die Bildungsdirektion.