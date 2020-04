Chronik

Schilfdachbrand fordert Einsatzkräfte

Ein langwieriger Einsatz hat die Feuerwehr im Bezirk Neusiedl am See in der Nacht auf Samstag beschäftigt. Aus bisher ungeklärter Ursache ist der Dachstuhl eines Wohnhauses in Weiden am See in Brand geraten.