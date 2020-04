Koch: „Ein Karfreitag wie noch nie“

Die Kirchen bleiben weiter geschlossen, Gottesdienste und Messen können nur im Fernsehen, Radio und Internet verfolgt werden. Es war auch für den Superintendenten der Evangelischen Kirche im Burgenland Manfred Koch ein ganz besonderer Karfreitag, weil die Christen zu Hause bleiben mussten. „Es war ein Karfreitag, wie wir ihn noch nie hatten. Über Jahrhunderte wurde der Karfreitag von Christen aller Konfessionen als Sterbetag Jesu mit großen Gottesdiensten gefeiert – heuer ist das anders“, so Superintendent Manfred Koch im Gespräch mit ORF Burgenland-Redakteur Günter Welz.

Es würden zwar Gottesdienste abgehalten, aber in leeren Kirchen – aber diese seien dank der Technik in allen Haushalten zu hören oder zu sehen, sagte Koch. Es sei natürlich schmerzlich, die Gesellschaft nicht so erleben zu können wie sonst – aber man habe eine neue Form gefunden, um über die Medien Gemeinschaft zu erleben, da man auch über den Glauben an Jesus Christus miteinander verbunden sei, meinte Koch.

„Durch Glauben mit Situationen fertig werden“

Die Gläubigen würden mit vielen Fragen auf ihn zukommen, so Koch, es seien viele organisatorische Fragen – zum Beispiel im schlimmsten Fall, dass jemand gestorben ist und die Verabschiedung und die Trauerarbeit nicht dementsprechend stattfinden kann – weil Begräbnisse nur mit maximal fünf Personen stattfinden dürfen. Es gebe auch viele Fragen zu Taufen oder Hochzeiten, die nun verschoben werden.

Im Bereich der Seelsorge drehe es sich um Angst und Sorge vor der Zukunft, so Koch. „Wir können den Gläubigen kein Rezept anbieten, wie sich das Leben weiter gestalten wird. Aber wir können die gewisse Zusage machen, dass durch die Kraft des Glaubens, wir auch mit neuen Lebenssituationen – auch wenn sie noch so hart sind – umgehen lernen und fertig werden können“, so Superintendent Koch am Karfreitag.