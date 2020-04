Land vernetzt „Helden des Burgenlandes“

Mithelfen können alle, die nicht zur Risikogruppe zählen, also gesund und jünger als 65 Jahre alt sind, so Landesrat Christian Illedits (SPÖ). Man wolle den Helfern und all jenen, die Unterstützung brauchen, eine Plattform bieten und beide Gruppen vernetzen. Denn man bekomme derzeit sehr viele Hilfsangebote. „Die Burgenländer beweisen hier wirklich große Nächstenliebe und ein sehr großes Herz“, so Illedits.

Die Formulare für die Aktion „Helden des Burgenlandes“ sind auf der Homepage des Landes Burgenland zu finden. Interessierte können sich auch gerne via E-Mail an helden@bgld melden, allerdings garantieren die Formulare auf der Homepage eine raschere Abwicklung.