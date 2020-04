Vierter Todesfall im Burgenland

Auch das Spital in Güssing verfügt über einen isolierten Bereich zur medizinischen Versorgung von Covid-19-Erkrankten und kommt planmäßig zum Einsatz, wenn die Intensivbetten im Krankenhaus Oberpullendorf, das im Burgenland die erste Anlaufstelle für die Behandlung von Covid-19-Patienten ist, zu einem Großteil ausgelastet ist. Der 81-Jährige war daher in Güssing intensivmedizinisch betreut worden.

Der erste Todesfall, den das Burgenland in Verbindung mit einer Coronaviruserkrankung zu beklagen hatte, hatte sich am 20. März ereignet. Ein 73-jähriger Mann starb damals im Spital in Oberpullendorf. Drei Tage später starb ebenfalls in Oberpullendorf eine 73-jährige Frau mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Das dritte Opfer war ein 69-jähriger Südburgenländer, der am 28. März verstarb.