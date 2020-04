Kalvarienberg-Kreuzweg virtuell besuchen

Der Kalvarienberg der Haydnkirche wurde Anfang des 18. Jahrhunderts errichtet und ist eine der touristischen Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt. Nun können die 20 Stationen online betrachtet werden. Zu jeder Station gibt es ein eigenes Gebet, das jeweils eingesprochen wurde und abgespielt werden kann. Normalerweise öffnet der Kalvarienberg nach der Winterpause in der Karwoche wieder seine Pforten und ist für Besucher bei freiem Eintritt zu besichtigen. „Da dies heuer nicht möglich ist, haben wir eine Online-Variante des Kreuzweges geschaffen“, erläuterte Propstpfarrer Wilhelm Ringhofer.

Pfarre Eisenstadt Oberberg

Sechs Stationen mehr als üblich

Mit seinen 20 statt 14 Stationen unterscheidet sich der Kreuzweg vom Oberberg von vielen anderen Kreuzwegen. Die einzelnen Stationen stellen die Leidensgeschichte Jesu – vom Ölberg bis zum Grab – in eindrucksvollen Bildern dar. „Auch in der Haydnkirche wird Ostern heuer anders gefeiert werden. Ich bin aber sehr froh, dass wir unseren Kalvarienberg auf diese Art zu den Menschen nach Haus bringen können“, so Ringhofer.

Im Auftrag von Paul Esterhazy errichtet

Der Kalvarienberg wurde ab 1701 im Auftrag von Fürst Paul Esterhazy errichtet. Das Bauwerk umfasste zehn Kapellen, 18 Altäre samt einer Vielzahl an Nischen, Treppen, Grotten und Gängen aus Tuffstein und einer „Heiligen Stiege“. Die in Stein und Holz verewigte Passionsgeschichte umfasste über 200 überlebensgroße barocke Figuren in ursprünglich 33 Stationen, von denen im Zuge von Umbauten manche wieder weichen mussten.

1908 wurden als Schnitzarbeiten drei Stationen und die Auferstehungs- und Himmelfahrtskapelle hinzugefügt. Größere Renovierungen erfolgten zuletzt von 1994 bis 1996 sowie seit 2015. Im Jahr 2007 wurde das Jubiläum „300 Jahre Kalvarienberg“ begangen.