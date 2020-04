Blutspenden auch derzeit möglich

Vor dem Blutspenden wird der Gesundheitszustand der Spenderinnen und Spender überprüft und sie beantworten die Fragen des anwesenden Arztes. Wer offensichtliche Symptome wie Schnupfen hat, wird abgewiesen. Seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie gelten spezielle Sicherheitsbestimmungen, so Markus Mottl vom Roten Kreuz. „Wir achten sehr darauf, dass die Spender untereinander einen Sicherheitsabstand halten. Der Coronavirus ist ja ein Virus der Atemwege – somit achten wir auf diesen Abstand. Wir bitten nur Spender zu uns zu kommen, die sich auch wirklich gesund und fit fühlen“, so Mottl.

Derzeit kein Engpass an Blutkonserven

Die Sicherheit der Blutkonserven ist gewährleistet und es gibt derzeit auch keinen Engpass, betonte Markus Mottl vom Roten Kreuz. „Blutspenden rettet Leben und in diesem Sinne ist es ein sehr wichtiger Grund die eigenen vier Wände zu verlassen. Nach derzeitiger Lage, sind unsere Lager für die Vollversorgung gewappnet. Blutspenden werden aber auch verwendet für chronisch kranke Personen und da bedarf es natürlich einer fortlaufenden Versorgung“, so Mottl.

Die nächsten Blutspendeaktionen des Roten Kreuzes im Burgenland finden im Bezirk Güssing statt – am Ostersonntag in Rohr und am Ostermontag in Moschendorf.