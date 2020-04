Lagerhaus setzt auf Lieferservice

Das sechs Millionen Euro teure Lagerhaus in Eisenstadt hätte nach zweieinhalb Jahren Planung und nach einjähriger Bauzeit am 19. März feierlich eröffnet werden sollen. Doch die Eröffnung musste drei Tage vorher abgesagt werden, sagte der stellvertretende Geschäftsführer Hannes Sack: „Das hat uns natürlich schwer getroffen“.

ORF

3.500 Quadratmeter Bau- und Gartenmarkt

Der Bau- und Gartenmarkt umfasst 3.500 Quadratmeter. „Angeschlossen haben wir ein Gartencenter und im Bau- und Gartenmarkt involviert sind Baustoffverkauf, ein Genussladen und wir haben ein Kompetenzzentrum für Wein- und Obstbau, mit eigenem Weinlabor integriert“, erzählte Sack.

Mitarbeiter liefern Ware aus

Das neue Lagerhaus setzt – so wie die anderen Baumärkte und Gartencenter – derzeit auf Lieferservice. Bestellungen können telefonisch oder online aufgegeben werden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern dann die Ware aus. „Wir haben seit 1. Februar 27 Mitarbeiter hier beschäftigt – teilweise in Kurzarbeit, teilweise nicht, kommt darauf an in welchen Bereichen wir sie gerade brauchen. Diejenigen, die für das Lager zuständig sind, sind natürlich da, oder Kollegen und Kolleginnen, die die Gartenpflege machen müssen, sind natürlich auch da.“

ORF

Blumenerde und Pflanzen besonders begehrt

Besonders begehrt sind derzeit Blumenerde und natürlich Pflanzen. Laut Verordnung dürfen derzeit nur Tierfutter, Rasensamen und Lebensmittel, wie etwa Getränke, direkt an Kunden verkauft werden, das ist zum Beispiel beim alten Lagerhaus in Eisenstadt der Fall. Das neue Lagerhaus bleibt bis nächste Woche für den direkten Kundenverkauf geschlossen. Nach Ostern dürfen dann alle Baumärkte und Gartencenter wieder ihre Pforten für die Kunden öffnen.