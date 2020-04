Coronavirus

Zwei Schärf-Firmen im Burgenland insolvent

Zwei Unternehmen aus dem Kaffee-Konzern Schärf mit Sitz in Neusiedl am See sind zahlungsunfähig. Konkret wurde heute über die Alexander Schärf und Söhne GmbH und die Schärf The Art Of Coffee GmbH das Konkursverfahren eröffnet. Betroffen sind 86 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und rund 250 Gläubiger.