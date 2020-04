Fahrräder in Quarantäne

Ein Lokalaugenschein in einem Fahrradgeschäft in Mattersburg zeigt: Viele Kunden bringen die Fahrräder derzeit zum Service und freuen sich darüber, dass die Fahrradwerkstätten nach wie vor offen haben. „Für nächste Woche ist schönes Wetter vorausgesagt, jetzt lasse ich die Räder der Kinder herrichten, dass die wenigstens raus können“, so Albert Gesellmann aus Deutschkreutz.

ORF

Kontaktlose Übergabe und 24h-Quarantäne

Die Übergabe der Räder erfolgt kontaktlos. Nach einem Anruf in der Werkstatt wird das Rad entgegengenommen und erst einmal desinfiziert. Nach der gründlichen Reinigung kommt es für 24 Stunden in Quarantäne. Nur unter der strengen Einhaltung dieser Hygienemaßnahmen kann die Werkstatt weiter offen bleiben. Erst einen Tag später beginnt dann die Reparatur – ein Service, das derzeit von vielen Menschen in Anspruch genommen wird.

Nach der Reparatur kommt das Rad wieder für 24 Stunden in Quarantäne, erst dann wird der Kunde angerufen und kann das Rad wieder kontaktlos abholen.

ORF

Auch Fahrradhändler setzen auf Online-Handel

Das Fahrradgeschäft selbst muss geschlossen bleiben. So wie viele hat aber auch Michael Knopf das Online-Geschäft auf neue Beine gestellt und verschickt die bestellten Räder, einfach sei es trotzdem nicht. „Wir haben natürlich die Mannschaft zur Kurzarbeit angemeldet. Wir schauen jetzt von Tag zu Tag wie sich das Online-Geschäft entwickelt, wie sich die Werkstatt entwickelt. Ich hoffe natürlich, dass wir so bald als möglich wieder öffnen dürfen“, so Knopf. Möglicherweise ist das schon nächste Woche der Fall.