Coronavirus

Bisher rund 1.000 Anträge für Hilfspaket

Für das Unterstützungspaket des Landes Burgenland sind seit dem Start am 20. März bereits rund 1.000 Anträge eingegangen, so Wirtschaftslandesrat Christian Illedits (SPÖ) am Donnerstag. In einer ersten Tranche habe man bereits 82 Anträge freigegeben und 645.000 Euro für die Betriebe genehmigt.