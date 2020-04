Tests für Heimbewohner nach Spitalsaufenthalt

Mit dieser Maßnahme wolle man die Heimbewohner, die Hochrisikopersonen für eine Covid-19-Erkrankung seien, schützen. Außerdem empfiehlt Illedits die Isolation der Patienten nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus. Bewohner, die regelmäßig zu Behandlungen ins Spital müssen, seien von der Regelung ausgenommen. Sie seien jedoch zur Sicherheit aller Bewohner zu isolieren, so Illedits.

Covid-19-Fall im Sozialzentrum Nikitsch

Im SeneCura Sozialzentrum Nikitsch (Bezirk Oberpullendorf) habe es bereits einen Fall gegeben, in dem eine betreute Person nach einer Behandlung in einem Krankenhaus positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung seien sofort getestet worden, die Ergebnisse stehen aber noch aus, sagte Illedits. Die betroffene Person sei als Vorsichtsmaßnahme aber bereits 14 Tage zuvor isoliert gewesen und solle nun in ein Krankenhaus transferiert werden.