Wieder Stau vor Grenzübergang Nickelsdorf

Rumänische Behörden würden an der ungarisch-rumänischen Grenze nun ebenfalls Gesundheitschecks durchführen, was zu einem Stau in Ungarn führe, sagte ein Polizeisprecher. Die Ungarn würden deshalb die Abfertigung verlangsamen.

Damit solle verhindert werden, dass der Stau an der rumänischen Grenze in Ungarn noch weiter anwachse. In Nickelsdorf gehe es für Lkw derzeit nur langsam vorwärts. Allerdings waren Freitagmittag für Lkw nur mehr die Grenzübergänge Nickelsdorf und Heiligenkreuz (Bezirk Jennersdorf) geöffnet – was auch zu dem erhöhtem Verkehrsaufkommen dort und längeren Wartezeiten führt.

ORF/Mario Kanitsch

Kein Pkw-Stau

Pkw seien in Nickelsdorf fast gar keine zu sehen, so ORF Burgenland-Redakteur Mario Kanitsch, diese werden bei einem Parkplatz bei Potzneusiedl umgeleitet. Aber auch dort entspannte sich die Lage inzwischen. Vorher versorgte das Rote Kreuz dort Autofahrer. Die Korridorlösung der ungarischen Regierung – wo der Grenzübergang Nickelsdorf für Durchreisende in der Nacht bis 5.00 Uhr Früh geöffnet wird – zeige Wirkung, so Kanitsch.