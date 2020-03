Energie Burgenland: Sereinig folgt Rucker

Der 68-jährige Sereinig verfügt über jahrelange Erfahrung in der Energiebranche, er startete seine Karriere in diesem Sektor 1994 bei der Verbund AG und war von 2007 bis 2018 stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Verbund AG. Darüber hinaus bekleidete er etliche internationale und nationale Funktionen in der Energiewirtschaft und nahm verschiedene Aufsichtsratsfunktionen in österreichischen Unternehmen und Institutionen wahr. Seit 2009 ist er Präsident des World Energy Council Austria (WEC).

Energie Burgenland/Picasa

Partnerschaftlicher Zugang

Er verstehe seine Aufsichtsratsfunktion als eine partnerschaftliche Aufgabe, so Sereining. In Zeiten, in denen die Energiebranche großen Veränderungen unterworfen sei und vor wichtigen Herausforderungen in der Bekämpfung des Klimawandels stehe, werde der Aufsichtsrat im Rahmen seiner Aufgaben alles dazu beitragen, dass die Energie Burgenland AG weiterhin eine führende Rolle als Leitunternehmen des Landes einnehme. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bezeichnete Sereinig als einen für diese Funktion bestens geeigneten Manager mit jahrzehntelanger Energieexpertise auf höchstem Niveau.