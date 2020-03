Idee zur Entlastung: Kommunalsteuer später bezahlen

Eine zeitliche Verschiebung bzw. Stundung der Kommunalabgabe sei möglich und helfe jedem einzelnen Unternehmen, stellte Eisenkopf am Mittwoch in einer Aussendung fest. Viele Firmen kämpfen derzeit um ihre Existenz.

„Positive Rückmeldungen aus den Gemeinden“

Ein entsprechender Erlass, der die Möglichkeiten von Gemeinden für Zahlungserleichterungen von Gemeindeabgaben für Unternehmen in Krisenzeiten aufzählt, sei vom Land Burgenland an alle burgenländischen Gemeinden ergangen, so Eisenkopf. Besonders erfreulich sei, dass sich auch viele burgenländische Gemeinden für eine Zahlungserleichterung bei Unternehmen aussprechen und das auch vorgeschlagen haben, so Eisenkopf.

Kommunalabgabe ist bundesgesetzlich geregelt

Die Kommunalabgabe wird von den Gemeinden erhoben, ist jedoch bundesgesetzlich geregelt. Der Kommunalabgabe unterliegen die Löhne und Gehälter, die jeweils in einem Kalendermonat an die Dienstnehmer einer im Inland gelegenen Betriebsstätte des Unternehmens gewährt worden sind.