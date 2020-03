31 Fälle im Burgenland

Diese Zahlen stützen sich auf die aktuelle, dem Land Burgenland vorliegende Lagemeldung. Das EMS (Epidemiologisches Meldesystem) werde von den Labors und den Bezirkshauptmannschaften befüllt. Daher könne es zu differierenden Zahlen kommen, heißt es vom Land. Alle Infos vom Land Burgenland zum Coronavirus finden Sie hier: burgenland.at/themen/coronavirus.

Bis heute (Stand 8.00 Uhr) ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich auf 2.203 gestiegen. Da sind um 360 mehr als gestern Früh. Die meisten Fälle gibt es weiterhin in Tirol mit 490, gefolgt von Oberösterreich mit 399, berichtete das Gesundheitsministerium. Sechs Todesfälle in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 galten als bestätigt.

Bisher fünf Anzeigen im Burgenland

Im Burgenland scheint die Bevölkerung die zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus getroffenen Anordnungen großteils zu befolgen: Bisher sind fünf Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz erstattet worden, sagte Polizeisprecher Johannes Kollmann am Freitagnachmittag auf APA-Anfrage. In den vergangenen 24 Stunden habe es im Burgenland überhaupt keine Anzeigen betreffend Corona gegeben. „Es sind weniger Leute unterwegs. Die Leute sind diszipliniert und ruhig“, stellte Kollmann fest.