Nemeth: Wirksame Maßnahmenpakete

16.000 Menschen wurden laut Bundesregierung bereits arbeitslos gemeldet. Der Bund schnürte ein Soforthilfepaket in der Höhe von vier Milliarden Euro geschnürt, um einen weiteren Anstieg zu verhindern. Auch ein Kurzarbeitsmodell soll helfen. Bei dem Corona-Kurzarbeitsmodell würden die Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung übernommen und man könne die Arbeitszeit bis auf zehn Prozent herunterfahren, sagte Nemeth am Dienstagabend in „Burgenland heute“. Das sei schon eine gute Erleichterung, um die Mitarbeiter im Betrieb zu halten.

Peter Nemeth (WK-Präsident) zur Hilfe für Kleinunternehmer Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth erklärt, wie den Klein- und Mittelbetrieben geholfen wird und wieviel Geld den burgenländischen Unternehmen von öffentlicher Seite zur Verfügung steht.

Es sei eine unglaubliche Leistung der Interessensvertretung gewesen, über das Wochenende gemeinsam mit Politik und Sozialpartnern diese Pakete zu schnüren und die Formulare auch schon zur Verfügung zu stellen, so Nemeth. Man habe auch beschlossen, dass Familienbetriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern genauso wie Einpersonenunternehmen Bargeld bekommen können. das solle für Härtefälle relativ unbürokratisch sein. Es habe bereits viele Anfragen zum Thema Kurzarbeit gegeben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftskammer stünden für Fragen telefonisch und online quasi rund um die Uhr zur Verfügung, sagt Nemeth.