S4: Ein Toter und zwei Verletzte bei Unfall

Der Frontalzusammenstoß passierte am Montag gegen 14.55 Uhr auf der Mattersburger Schnellstraße. Der Pkw des 50-Jährigen wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen die Leitschiene gedrückt und kam in weiterer Folge auf der Beifahrerseite im Straßengraben zum Liegen. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Bezirksfeuerwehrkommando Mattersburg

Der 20-Jährige und die 19-Jährige wurden durch Rettungskräfte erstversorgt und mit Notarzthubschrauber und Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die S4 war für Aufräumarbeiten knapp drei Stunden lang gesperrt.