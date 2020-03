Nur wenige Kinder zur Betreuung in Schulen

Insgesamt erschienen im Burgenland an 35 der 46 von der Bildungsdirektion abgefragten Standorte der Mittelstufe gar keine Schüler. In elf Schulen waren wenige Kinder. In den Volksschulen dürfte es ähnlich sein In Trausdorf kamen Montagfrüh acht Kinder zur Volksschule. Sie wurden von einer Lehrerin beaufsichtigt. 63 Kinder wurden daheim von ihren Eltern oder älteren Geschwistern betreut. Lernen müssen alle Schülerinnen und Schüler.

Aufgaben werden im Foyer der Schule abgeholt

Man habe im Foyer der Schule, wo ein Zutritt möglich sei, ein eigenes Fach für jede Klasse vorbereitet, sagte Direktor Manfred Vlasits: „Dort holen die Eltern beziehungsweise die Kinder die Aufgaben ab und dorthin bringen sie die erledigten Aufgaben auch wieder zurück.“ Täglich seien zwei Lehrerinnen in der Schule und die Klassenlehrerinnen seien ohnehin telefonisch oder über interne Kommunikationsmöglichkeiten erreichbar, so Vlasits.

Auch wenn die Kinder nicht in die Schule gehen können, bedeutet das nicht, dass jetzt Ferien sind. Das Bildungssystem sei auch in diesen herausfordernden Zeiten ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung und Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft, so die Bildungsdirektion Burgenland.

Vlasits: Einige Kinder sehr ängstlich

Einige Kinder hätten doch sehr ängstlich auf die aktuelle Lage reagiert und auch geweint, sagte Vlasits. Das habe man dann aber Gott sei Dank durch Information und durch gemeinsames Besprechen der Situation egalisieren können. Die Eltern seien doch sehr verständnisvoll und würden die Situation auch ernst nehmen. Wenn an einer Schule erst nach einigen Tagen der Bedarf nach Kinderbetreuung entsteht, müsse die Schule auf diese Notwendigkeit reagieren, hieß es aus der Bildungsdirektion Burgenland. In Trausdorf werden am Dienstag etwa fünf Kinder in der Volksschule erwartet.

Großeltern sollen nicht auf Kinder aufpassen

Fest steht aber, dass die Kinder auf keinen Fall von ihren Großeltern zuhause betreut werden sollen. Denn für ältere Menschen ist das Coronavirus besonders gefährlich. Sie sollten daher zuhause bleiben und ihre sozialen Kontakte minimieren. Diesen Appell bekräftigte am Montag auch der Pensionistenverband Burgenland.

PVÖ-Landespräsident Helmut Bieler zeigte sich außerdem „überwältigt von der Welle an Hilfsbereitschaft, Wertschätzung und Solidarität gegenüber älteren Menschen im Burgenland“. Er nahm Bezug auf die vielen spontanen Initiativen junger Menschen, die in den Stiegenhäusern der Wohnanlagen in den Städten und auch in den Gemeinden ihre Hilfsdienste anbieten.