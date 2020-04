Wulka wird in Mattersburg sichtbar

Mit Anfang Juli wird die Innenstadt von Mattersburg zu einer Großbaustelle, allerdings nicht auf einmal. Gearbeitet wird in mehreren Abschnitten, erklärt die Mattersburger Bürgermeisterin Ingrid Salamon, SPÖ.

Sanierung dringend notwendig

Die Bachdecke muss dringend saniert werden, sagt Helmut Hartl, der Gesamtkoordinator der Bauarbeiten. Die Bachdecke wurde über viele Jahrzehnte errichtet, begonnen in den 1930-iger Jahren. Der Beton, der vor Korrosion schützen soll, kann diese Funktion nicht mehr erfüllen. Jetzt muss sie erneuert werden. Im Wesentlichen werde die Bachdecke abgenommen und getauscht und die Wände werden verstärkt, sagt Hartl. Das Bachbett selbst bleibt unberührt, das sei wichtig auch aus ökologischer Sicht. Auch die Platanenreihe in der Innenstadt bleibt bestehen.

Gesamtkosten betragen 3,7 Mio Euro

Die Erneuerung der Bachabdeckung kostet insgesamt 3,7 Millionen Euro. 3,1 Millionen wird die Stadt Mattersburg tragen, sagt Bürgermeisterin Ingrid Salamon. Allerdings gebe es Aussicht auf eine 70-prozentige Förderung durch Bund und Land.

Innenstadt soll neu gestaltet werden

Die Bauarbeiten sollen mit Ende 2021 abgeschlossen sein. Danach ist an eine Neugestaltung der Innenstadt gedacht: so soll die Wulka in Zukunft ins Ortsbild eingefügt werden und an mehreren Stellen sichtbar und nicht mehr unterirdisch fließen und es soll ein durchgehender Radweg entstehen.