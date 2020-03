Nur Ungarn dürfen nach Ungarn einreisen

Derzeit würden internationale Gespräche laufen. In Zukunft dürfen nur ungarische Staatsbürger das Land betreten, so Orban. Weiters werden auch in Ungarn alle Veranstaltungen untersagt. Kinos und Kultureinrichtungen werden geschlossen. Restaurants und Cafes dürfen nur bis 15.00 Uhr geöffnet sein. Ausnahmen bilden Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken. Bürger, die älter als 70 Jahre sind, werden gebeten, zu Hause zu bleiben.