Neue Aufgaben für Polizei und Bundesheer

Man habe bereits in den letzten Tagen die Präsenz an den öffentlichen Orten verstärkt, um in dieser schwierigen Situation Verantwortung für die burgenländische Bevölkerung zu zeigen, sagte Landespolizeidirektor Martin Huber am Sonntagabend in „Burgenland heute Spezial“. Man habe verstärkt die Lebensmittelmärkte überwacht und bei den Grenzen Maßnahmen getroffen, um den Verkehrsstau abzubauen, damit Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte aus Ungarn einreisen können und man sei den Aufgaben der Gesundheitsbehörde nachgekommen.

Interview mit Militärkommandant Gasser und Landespolizeidirektor Huber Militärkommandant Gernot Gasser und Landespolizeidirektor Martin Huber sind zu Gast im „Burgenland heute Spezial“-Studio.

Bundesheer strategische Reserve der Republik

Die Einsatzspektren des Bundesheers seien sehr vielfältig, sagte Militärkommandant Gernot Gasser. Es gehe nicht mehr allein um die klassische militärische Landesverteidigung. Das Bundesheer sehe sich als die strategische Reserve der Republik. „Wir kommen dann zum Einsatz, wenn andere nicht mehr können“, so Gasser. Das bedeute in der derzeitigen Lage die Weiterführung des Grenzeinsatzes, die Durchführung und Vorbereitung neuer Einsätze in Zusammenhang mit Covid-19 und letztendlich auch eine Erhöhung der Selbstschutzmaßnahmen, um eine längere Durchhalte-Fähigkeit beim Bundesheer zu gewährleisten.