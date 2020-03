Sportwelt steht still

Es sind verschiedene Aspekte, die Sportlerinnen und Sportlern Probleme bereiten: von der Unsicherheit, ob Bewerbe stattfinden, über das Verpassen gesteckter Ziele bis hin zur Enttäuschung, dass die monatelange Vorbereitung umsonst war. So zittert Golferin Isabelle Holpfer, ob die exklusive Einladung zum Nachwuchsturnier in Augusta hält. So verkleinern sich die Chancen der 470er-Segler auf eine Olympia-Teilnahme, so trauert Eiskunstläuferin Miriam Ziegler um die Weltmeisterschaft in Montreal.

Ziegler: Trainingsmöglichkeit ungewiss

Die 25-jährige Eiskunstläuferin aus Stoob und ihr Salzburger Partner Severin Kiefer wissen auch nicht, wie es weitergeht. Momentan seien sie in Berlin, wo die Eishalle noch geöffnet habe, doch sie habe gehört, dass in Österreich die ersten Hallen schließen würden, so Ziegler: „Deswegen weiß ich nicht, wie unser Training die nächsten Wochen und Monate aussehen wird, ob wir eine Zwangspause einlegen müssen oder in irgendeiner anderen Form irgendwo trainieren können. Im Moment herrscht einfach viel Unsicherheit.“