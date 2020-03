Zwei neue Coronavirus-Infizierte

Die betreffende Bar in Ischgl wurde am Dienstag behördlich geschlossen, nachdem sich dort 16 Gäste mit dem Coronavirus infiziert hatten – offenbar über einen Barkeeper – mehr dazu in Land sperrt Apres-Ski-Lokale in Ischgl. Die Betroffenen waren mit zwei weiteren Männern in Ischgl – diese befinden sich in häuslicher Quarantäne. „Die Männer haben sich unmittelbar, nach Bekannt werden der Corona-Fälle in dieser Bar, selbst in häusliche Quarantäne begeben“, sagte Brigitte Novosel von der Corona-Koordinationsstelle des Landes.

49 Menschen in häuslicher Quarantäne

Die Anzahl der behördlich angeordneten Quarantänefälle sei von 30 am Mittwoch auf 49 heute, Donnerstag, gestiegen. Ein beträchtlicher Teil bestehe aus Personen, die sich allesamt bei einer Geburtstagsfeier im Bezirk Neusiedl am See aufgehalten hätten. Dort hatten sie Kontakt mit einer Mitarbeiterin des Krankenhauses Hartberg, die ihrerseits Kontaktperson der Kategorie eins sei.

Mehr als 300 Fälle in Österreich

In Österreich ist die Zahl der Coronavirus-Infizierten mittlerweile auf mehr als 300 Personen angestiegen. Das gab das Gesundheitsministerium am Donnerstag (Stand 8.00 Uhr) bekannt. Mittwoch waren es 245 Personen gewesen. Am Donnerstag wurde der erste Todesfall aufgrund des Coronavirus in Wien gemeldet. Es handelt sich dabei um einen 69-jährigen Mann mit Vorerkrankungen, der in Italien auf Urlaub war – mehr dazu in Erster Coronavirus-Todesfall in Wien.