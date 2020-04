Passionsspiele: Schauspieler gesucht

Bei den Passionsspielen von St. Margarethen geht es um das Leiden und Sterben Jesu Christi. Das Spiel mobilisiert alle fünf Jahre hunderte Ortsbewohner. Die Vorbereitungen für das nächste Jahr haben schon längst begonnen, vor allem deshalb, weil diesmal alles ein wenig neu sein wird: neuer Pfarrer, neue Inszenierung, neue Bühne.

„Es kommt eine Neuinszenierung auf die Menschen zu. Es gibt einen neuen Text, eine andere Bühne. Die große Bühne haben wir auf Wunsch von Esterhazy verlassen und sind jetzt auf der sogenannten ‚Ruffini-Bühne‘, einer neuen Bühne. Es gibt einen neuen Regisseur. Somit sind es viele Dinge, die die Leute überraschen werden und dieses altehrwürdige Spiele wieder interessant machen und eventuell auch neue Besuchergruppen ansprechen“, meint Pfarrer und Passionsspielleiter Richard Geier.

Das Ende zu Beginn

Der neue Regisseur sucht Schauspieler für die Neuinszenierung. „Die Handlung bleibt sicher gleich – allerdings beginnen wir mit dem Ende. Soviel darf ich verraten: Wenn die Leute hereinkommen, werden sie einmal das leere Kreuz sehen. Das leere Kreuz wirft die Frage auf, wie wir selbst mit Tod und Auferstehung Jesu umgehen – und auch die Frage, welche Nähe wir selbst zu Jesus zulassen. Das ist auch die große Frage des Passionsspiels“, so Regisseur Alexander Wessely.

„Einmal war ich ein Jünger, die letzten beiden Male ein Apostel. Vom Umfang her wäre eine ähnlich kleine Sprechrolle was Feines“, so Klaus Waha. „Am liebsten wäre mir wieder ein Apostel, aber grundsätzlich eine Sprechrolle wäre schön“, sagte Andreas Schalling. „Es ist selbstverständlich dabei zu sein. St. Margarethen ohne Passionsspiele ist schwer vorzustellen“, meint Joachim Grill. Aufgrund der Corona Krise wird die Besetzung für die Spiele 2021 wahrscheinlich erst Anfang September präsentiert werden, heißt es von den Organisatoren.