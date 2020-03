Politik

Bundesräte: Gerdenitsch und Hirczy neu

Am Donnerstag werden in Wien die drei Bundesräte, die das Burgenland in der Länderkammer vertreten, angelobt. Die Angelobung findet wegen des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Entsandt werden die Bundesräte vom Landtag – zwei der drei ziehen neu in die Länderkammer ein.