Burgenländer in Quarantäne in Jerusalem

Bugnyar darf seine Wohnung unter gar keinen Umständen verlassen. Wer sich in Israel nicht an die Bestimmungen hält, dem drohen bis zu sieben Jahre Haft. „Mir geht es an und für sich gut, ich habe keinerlei Symptome, ich folge nur den Richtlinien, die hier die Regierung ausgegeben hat für Ausländer, die im Land sind“, sagte Bugnyar im Gespräch mit dem ORF Burgenland. Markus Bugnyar war Anfang März zu Besuch in Pama bei seinem Vater, der seinen 80. Geburtstag feierte. Deshalb musste Bugnyar nach seiner Rückkehr nach Israel für insgesamt 14 Tage in Quarantäne.

Markus Bugnyar

Leere Stadt

„Man bleibt zu Hause, man meidet weitestgehend bis auf eine Kontaktperson, die möglicherweise Essen und Trinken bringt jeglichen sozialen Kontakt, hält natürlich die Hygienevorschriften ein und sobald sich irgendwelche Symptome bemerkbar machen, muss man sich melden“, so Bugnyar. Die Zeit verbringe er mit Arbeiten vom Computer aus. „Ich beantworte E-Mails, gerade bei uns im Pilgerhospiz gibt es eine Reihe von Anfragen und auch Stornierungen klarerweise, lese und schreibe. Ich habe zum Glück – unter Anführungszeichen – noch ein Buchprojekt, dass ich fertigmachen muss. Ich nütze die Gelegenheit, um Dinge aufzuarbeiten, zu denen ich sonst eh nicht komme.“

Jerusalem sei momentan menschenleer. So habe er die Stadt noch nie erlebt. Bei anderen Situationen – wie etwa nach Attentaten oder in Kriegssituationen in der Region – konnte man den Besuchern Mut machen, dass es doch nicht so gefährlich sei, man hatte immer noch Touristen und Pilger in der Stadt.