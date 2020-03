2.800 Haushalte ohne Strom

Betroffen waren Eisenstadt sowie die Eisenstädter Stadtteile St. Georgen und Kleinhöflein sowie Großhöflein und Müllendorf. Laut Netz Burgenland dauerte der Stromausfall zwischen 17 und 29 Minuten. Grund dafür war ein defekter Spannungswandler in einer Schaltanlage in Eisenstadt. Mit den Reparaturarbeiten sei bereits in den Nachtstunden begonnen worden, sie seien derzeit noch im Gang und werden noch einige Tage dauern, hieß es am Dienstag von der Netz Burgenland.