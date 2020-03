Wie gesund ist vegan?

Seit knapp einem Jahrzehnt kommt bei Margret Kokta kein tierisches Gericht mehr auf den Tisch. Die 58-Jährige gilt als Spezialistin für vegane Küche. Sie veranstaltet Kochkurse, schreibt Kochbücher und verblüfft mit ihren schmackhaften Kreationen. Viele, die sie zum ersten Mal bekoche, seien überrascht, wie gut vegan schmecke, so Kokta.

Auch Ernährungsfachfrau Karin Weingrill lebt seit vielen Jahren vegan. Sie ist überzeugt: Ein Leben ganz ohne Fleisch, Milch und Eier ist gesund. Ihr gehe es sehr gut mit der veganen Ernährung, sie habe absolut nicht das Gefühl, dass ihr etwas abgehe. Wichtig ist es, den pflanzlichen Speiseplan vielfältig, nährstoffreich und ausgewogen zu gestalten.

Veganer brauchen B12 als Nahrungsergänzung

„Allein die Hülsenfrüchte – Erbsen, Bohnen, Linsen, Sojabohnen, Lupinen –, dann das ganze Gemüse, alle Getreidesorten, die Nüsse, die Samen, die Kerne und das Obst – also da gibt es so viele tolle Gerichte, die man daraus zubereiten kann“, so Weingrill. Das Einzige was bei veganer Ernährung wirklich ein Problem sei, sei das Vitamin B12. Das sollten Veganer mit einem Nahrungsergänzungsmittel substituieren, erklärte Weingrill.

Verzicht ist unter überzeugten Veganern kein Thema. Man brauche für Kuchen gar keine Eier ist Kokta überzeugt. Es gehe auch anders und werde genauso fluffig und schmecke ganz saftig, man brauche einfach nur gute Rezepte.