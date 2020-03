Die Feuerwehren aus Zurndorf und Gattendorf waren im Einsatz. Bei den Löscharbeiten mussten sie mit Atemschutz vorgehen. Außerdem mussten aus der brennenden Garage einige Gasflaschen entfernt und anschließend gekühlt werden. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden die Garage und das angrenzende Haus rauchfrei gemacht. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Erst vergangen Sonntag kam es ebenfalls in Zurndorf zu einem Brand in einem Wohnhaus – mehr dazu in Einfamilienhaus in Zurndorf brannte.