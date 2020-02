Lokführer dringend gesucht

Neben körperlicher und psychischer Fitness ist für den Lokführer-Job bei der Raaberbahn vor allem auch Verlässlichkeit und Pünktlichkeit gefragt. Für den Lokführer-Kurs, der am 23. März beginnt, sucht die Raaberbahn noch zwei bis drei Kandidaten und Kandidatinnen, erklärt die stellvertretende Generaldirektorin der Raaberbahn, Hana Dellemann.

Dreistündiger Aufnahmetest

Nina Lubenik ist bei der Raaberbahn für Recruiting zuständig und meint, es sei gar nicht so einfach den oder die richtige Mitarbeiterin zu finden. Denn es werden bestimmte Anforderungen an die Bewerber gestellt. „Reaktionsfähigkeit, Stressresistenz, Merkfähigkeit, Belastbarkeit wird eben alles in diesem Dreistundentest getestet und dann kommt eben noch ein Endgespräch mit einer Psychologin hinzu und dann gibt es noch die gesundheitliche Tauglichkeit“, so Lubenik.

Die Ausbildung zum Lokführer dauert zehn Monate. Mehr als die Hälfte dieser Zeit wird in einer eigenen Bahn-Akademie in Linz absolviert. Den Praxisteil machen die Kursteilnehmer in Wulkaprodersdorf. Das Brutto-Einstiegsgehalt liegt laut Österreichischem Lokführer- Kollektivvertrag bei mindestens 2.480 Euro.

Raaberbahn bietet zusätzliche Leistungen

Die Raaberbahn beschäftigt derzeit 50 Lokführer. Mit dem neuen Fahrplan, der Mitte Dezember in Kraft trat, übernahm das mehrheitlich ungarische Eisenbahnunternehmen zusätzliche Leistungen. Auf der Strecke von Deutschkreutz nach Wien etwa fahren die Züge an den Nachmittagen nun im Halbstunden-Takt. Zusätzliche Verbindungen gibt es auch an den Abenden und Wochenenden. Die Züge der Raaberbahn sind künftig mit kostenfreiem Wlan und einer eigenen Mediathek ausgestattet. Mit einem Busverkehr zwischen Wulkaprodersdorf und Eisenstadt möchte man den Bahngästen auch eine schnellere Anbindung in die Landeshauptstadt bieten.