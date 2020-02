Junge Sporttalente ausgezeichnet

Ausgezeichnet werden die Tennisspieler Kim Kühbauer aus Wulkaprodersdorf und Piet Luis Pinter aus Schattendorf, beide zählen zu den besten Talenten ihres Jahrgangs in Österreich. Dazu kommen noch die junge Kickboxerin Anna Schmidl aus Marz und der Triathlet David Vollmann aus Parndorf.

Der Preis ist nach dem ehemaligen ORF-Burgenland-Sportchef Wolfgang Mesko benannt. Neben den Förderungen durch das Land solle die Trophy ein zusätzlicher Ansporn und Motivation für die Nachwuchstalente sein und dazu beitragen, ihnen auf ihrem Weg an die Spitze zum Durchbruch zu verhelfen, sagte der zuständige Landesrat Christian Illedits. Die offizielle Preisverleihung findet im Rahmen der „Nacht des Sports“ am 15. April in Pamhagen statt.