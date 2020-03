Lohnsteuertipps von AK und ÖGB

Laut AK-Burgenland-Präsident Gerhard Michalitsch lohnt es sich, den Steuerausgleich zu machen. Besonders profitieren würden Eltern, Alleinverdiener, Praktikanten, geringfügig Beschäftigte, Menschen die Sonderausgaben oder Werbungskosten auszugeben haben, aber auch Pendlerinnen und Pendler, die Anspruch auf die Pendlerpauschale haben, so Michalitsch.

Heuer macht die Arbeiterkammer gemeinsame Sache mit der Gewerkschaft. „Unsere Fachleuten und Experten kommen wie gewünscht in die Betriebe. Es sind schon einige Anmeldungen da und wir werden dann vor Ort beraten“, so ÖGB-Landesvorsitzender Erich Mauersics.

ORF/Veronika Berghofer

Einer dieser Lohnsteuerexperten ist Oliver Krumpeck. Er kennt alle Tipps rund ums Steuersparen zum Beispiel die komplizierte Steuerregelungen rund um den Familienbonus. „Möchte jemand die Veranlagung direkt in der Beratung machen, dann brauchen wir nicht nur die Zugangsdaten von FinanzOnline, sondern auch alle Unterlagen“, so Krumpeck.

Lohnsteuerberatung vom 9. März bis 7. Mai

Wenn alle Unterlagen und Zugangsberichtigungen da sind, kann man also direkt vor Ort mit den Lohnsteuer Experten die Arbeitnehmerverlagung machen. Neben den Beratungen in den Betrieben, gibt es auch Broschüren und die gewohnte Beratung in der AK-Zentralen und in den Bezirksstellen. Die Lohnsteuerberatung wird heuer von 9. März bis zum 7. Mai angeboten.