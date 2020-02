Stillgelegte Bahnstrecke steht zum Verkauf

Die Liegenschaft ist fünfeinhalb Kilometer lang und verfügt über eine Gesamtfläche von insgesamt 100.000 Quadratmetern. Verkäufer der stillgelegten Bahnstrecke ist die Südburgenländische Regionalbahn. Der Kauf der bestehenden Gleisanlagen kostet 200.000 Euro, zusätzlich rechnet man mit Sanierungskosten von rund zweieinhalb Millionen Euro.

Sanierung im Kaufsfall verpflichtend

Die Sanierung und Inbetriebnahme der Bahnstrecke wäre bei einem Kauf verpflichtend. Dazu würden noch weitere Investitionen für den laufenden Betrieb kommen. Fix ist auch, dass die Zeit für den Verkauf drängt. Eine Übernahme müsse noch vor dem Sommer erfolgen, die Sanierungsarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen, heißt es.

ORF

„Plan B“ sieht Naherholungsgebiet vor

Hinter der kurzfristigen Suche nach einem Käufer für die Strecke steht nicht nur die Südburgenländische Regionalbahn, sondern auch die Bürgermeister der Gemeinden Oberwart, Bad Tatzmannsdorf und Oberschützen. Sie hoffen, dass der Bahnverkehr wieder aufgenommen wird. Falls man keinen Käufer für das Areal findet, sollen die Gleisanlagen rückgebaut werden. Aus dem fünfeinhalb Kilometer langen Grundstück soll dann in weiterer Folge ein Naherholungsgebiet mit Rad- und Spazierweg werden.

Grüne für Kauf durch das Land

Die Grünen plädierten unterdessen dafür, dass das Land die Bahnstrecke erwerben soll. Vorhandene Infrastruktur an Privatunternehmen zu verkaufen habe sich in der Vergangenheit schon als Fehler erwiesen, den man nicht wiederholen dürfe, sagte Grünen-Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller. Die Strecke habe Potenzial und die erforderlichen 200.000 Euro wären eine gute Investition des Landes, so Spitzmüller.