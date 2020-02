CoV: Koordinationsstab im Burgenland

„Noch gibt es im Burgenland keinen bestätigten Krankheitsfall des Coronavirus“, so Doskozil. Es gebe auch prinzipiell keinen Grund zur Panik, stellte der Landeshauptmann fest: „Dennoch ist es wichtig, bestmögliche Vorbereitungen zu treffen und wachsam zu sein. Im Burgenland sind wir gewappnet.“

„Gute Kommunikation mit allen Stellen“

Mit allen beteiligten Stellen herrsche eine gute Kommunikation, auch die Zusammenarbeit funktioniere sehr gut, berichtete die Abteilungsvorständin der Sozial- und Gesundheitsabteilung im Amt der Burgenländischen Landesregierung, Sonja Windisch. Am Donnerstag werden die Landeshauptleute mit den Ressortchefs von Innen- und Gesundheitsministerium die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden weiter abstimmen.

APA/dpa/Christophe Gateau

Burgenland für Ernstfall gerüstet

Das Burgenland sei für den Ernstfall bestens vorbereitet, betonte Windisch. Auch sie hat an diesem Treffen teilgenommen. Als erste Vorsichtsmaßnahme habe man am Vormittag den Informationsstab hochgefahren. „Wir arbeiten laufend die neuen Informationen ein, wir machen auch Hintergrundarbeit, wir sind gerüstet. Unsere Krankenhäuser sind vorbereitet, wir hatten heute in der Früh auch ein Gespräch mit dem Landeshauptmann. Die Rettungsorganisationen sind vorbereitet, die Behörden werden in alles eingebunden. Es ist eine laufende Adaptierung und Bearbeitung. Wir sind gut vorbereitet“, sagte Windisch.

Erste Vorbereitungen bereits getroffen

Es gebe aber keine Grenzen für einen Virus. Eine Infektion lasse sich daher auch im Burgenland in Zukunft nicht ausschließen, so Windisch. „Wichtig ist ja, dass wir vorbereitet sind, sollte es einen Krankheitsfall geben, dass wir einen Platz für die Person haben, dass sie eine medizinische Behandlung bekommt, dass der Transport funktioniert, das haben wir vorbereitet“, sagte Windisch. Kontrollen gebe es im Burgenland derzeit keine. Es würden sich derzeit besorgte Bürgerinnen und Bürger melden, weil sie in Italien waren.

Hotline: 0800 555 621

Das Gesundheitsministerium hat nun eine eigene Hotline eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0800 555 621 bekommen besorgte Bürgerinnen und Bürger entsprechende Informationen. Am Donnerstag hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) jedenfalls zu einem größeren Treffen geladen, an dem auch Landeshauptmann Doskozil teilnehmen wird. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus findet am Dienstag ein Krisentreffen in Rom statt, an dem auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) teilnehmen wird.