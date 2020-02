Sturmtief: Mehrere Feuerwehreinsätze

Die Landessicherheitszentrale meldete Einsätze aus ungefähr 20 Gemeinden in den drei nördlichen Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt Umgebung und Mattersburg. Kurz vor 18.00 Uhr musste die Feuerwehr das erste Mal ausrücken, bis 04.00 Uhr früh waren die Feuerwehren vereinzelt im Einsatz.

Fotostrecke mit 7 Bildern Michael Halwax Michael Halwax ORF/Veronika Berghofer ORF/Walter Schneeberger ORF/Walter Schneeberger ORF/Walter Schneeberger ORF/Walter Schneeberger

Umgestürzte Bäume

In den meisten Fällen waren die Feuerwehrleute mit dem Entfernen von umgestürzten Bäumen beschäftigt. In Neudörfl (Bezirk Mattersburg) wurde beispielsweise ein 20 Meter hoher Baum aus der Erde gerissen. In einigen Fällen wehte der Wind auch lose Dachteile auf die Straßen, so die Landessicherheitszentrale. Verletzte wurde niemand.