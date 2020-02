„Kurier“-Bericht: Steiner und Wolf vor Rücktritt

Dreieinhalb Wochen nach der Landtagswahl dürfte es nun massive Veränderungen in der ÖVP Burgenland geben: Steiner soll laut „Kurier“ seine Funktion als ÖVP-Landesparteiobmann abgeben, Wolf als Landesgeschäftsführer gehen. Ein Rundruf in der ÖVP ergab am Mittwoch lediglich eines: Es gibt keine Reaktionen. Die Pressesprecherin der ÖVP Bettina Eder sagte gegenüber dem ORF Burgenland: „kein Kommentar“. Die ÖVP äußere sich zu diesem Zeitungsartikel und sonstigen Gerüchten nicht. Sie verwies auf eine für Donnerstag um 11.00 Uhr angesetzte Pressekonferenz im Anschluss an die Parteivorstandssitzung. Dort sollen alle Fragen beantwortet werden.

Sagartz angeblich als Nachfolger im Gespräch

Ob damit dann der Wechsel an der Parteispitze offiziell wird, beantwortete Eder nicht. Auch auf Fragen nach möglichen Nachfolgern gab es keine Antwort. Der Kurier nannte in diesem Zusammenhang den EU-Abgeordneten Christian Sagartz. Auch er war bisher – genauso wie Wolf und Steiner – nicht erreichbar.

Grund für den Rückzug von Steiner und Wolf soll das enttäuschende Abschneiden der ÖVP bei der Landtagswahl sein. Die ÖVP – mit Steiner als Spitzenkandidat – kam auf 30,6 Prozent der Stimmen, gegenüber 2015 war das ein Plus von 1,5 Prozent. Die ÖVP ließ sich dann relativ lange Zeit, bis dann – so wie es aussieht vorerst – feststand, dass Wolf Geschäftsführer und Steiner Obmann bleibt und Steiner auch den Klubobmann übernimmt. Nun dürfte alles anders sein.