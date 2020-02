Saisonstart für den SVM

Positiv in das Frühjahr starten – das ist die Vorgabe von Trainer Franz Ponweiser: „Wir fahren nach Graz und wollen mindestens einen Punkt mitnehmen. Jeder weiß, wie wichtig ein guter Start ist.“

„Alle 23 Feldspieler sind fit“

Mattersburg liegt aktuell nur zwei Punkte vor dem letzten Platz und hat zudem die meisten Gegentore kassiert. In der Vorbereitung wurde daher viel an der Defensivleistung gearbeitet. „Wir haben versucht die 3er-Kette in den Trainings und auch in den Testspielen zu forcieren, damit die Mannschaft Sicherheit und Vertrauen in sich selbst bekommt.“ Viel Hoffnung gibt auch die Tatsache, dass der SVM ohne verletzte Spieler in das Frühjahr startet. „Wir können aus dem Vollen schöpfen, alle 23 Feldspieler sind fit“, so Ponnweiser.

ORF

„Klares Ziel: Nicht absteigen“

Die Stimmung in der Mannschaft sei gut, und das Ziel klar vor Augen, so Mittelfeldspieler Jano: „Das Ziel ist klar: Nicht absteigen! Und wir werden alles machen und versuchen. Aber wie gesagt, das Gefühl ist sehr gut momentan und wir sind bereit“. Mattersburg spielt um 14.30 Uhr bei Sturm Graz. Danach stehen für den SVM noch drei Partien im Grunddurchgang auf dem Programm, ehe es im unteren Playoff gegen den Abstieg geht.