Chronik

Handvenenscanner war unzulässig

Der Handvenenscanner im Seebad in Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See), der im Vorjahr als Zutrittssystem für Saisonkartenbesitzer eingeführt wurde, war unzulässig. Die Daten mussten nach einem Bescheid der Datenschutzbehörde gelöscht werden, bestätigt der Bürgermeister.