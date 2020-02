Werben um Frauen für technische Berufe

Verkäuferin, Friseurin und Bürokauffrau sind auch 2020 noch immer die Top 3 der von den Frauen gewählten Berufen. Schweißen, löten und einfache elektrische Schaltungen herstellen – beim AMS Techniktag können sie in diverse Tätigkeiten hineinschnuppern.

Sieben Ausbildungszentren im Burgenland bieten am 5. März Technik-Workshops für Frauen an, sagte die AMS-Genderbeauftragte Renate Vouillarmet-Winkler. „Der Tag wird veranstaltet, um Frauen die Angst vor einer technischen Ausbildung zu nehmen. Sie sollen die Möglichkeit haben ihr Talent in dem Bereich auszuprobieren“, so Vouillarmet-Winkler.

Gefragte Fachkräfte

„Sehr erfreulich ist, dass mit Hilfe des AMS jährlich 50 Frauen eine Ausbildung im nicht-traditionellen Bereich machen“, so bilanzierte AMS-Chefin Helene Sengstbratl das AMS-FiT-Programm, das Frauen eine technische Ausbildung ermöglicht. Damit sollen ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden. Denn Fachkräfte sind weiter gefragt, sagte Christian Vlasich vom Burgenländischen Schulungszentrum in Neutal.

„Wir haben noch einen stabilen Markt. Wir wissen, dass wir den nicht allein mit männlichen Arbeitskräften decken können – dass heißt wir brauchen Frauen“, so Vlasich. So ist zum Beispiel Technisches Zeichen bei Stahlbau Unger in Oberwart längst nicht mehr reine Männersache. Rund ein Drittel der Beschäftigten in diesem Bereich sind Frauen.

ORF

Elisabeth Baldauf wechselte von einem Beruf im Gastgewerbe zur Ausbildung als Tischlerin. „Jedem, der fragt, warum ich mir das antue, dem sage ich, dass ich gute Berufsaussichten habe und auch dann ein gutes Gehalt – das ist eben Motivation“, so Petra Widhalm, die eine Ausbildung zur Zerspanungstechnikerin macht.

Anmeldung bis 28. Februar

Bessere Bezahlung und Aufstiegschancen und fixe Arbeitszeiten – das sind laut AMS-Experten oft die Vorteile von technischen Berufen gegenüber traditionellen Frauenberufen. Interessierte Frauen können sich noch bis zum 28. Februar beim AMS oder bei den Frauenberatungsstellen für den FiT-Aktionstag anmelden. Im Vorjahr haben 70 Frauen das Angebot genutzt, 16 von ihnen sind dann in den technischen Vorqualifizierungskurs eingestiegen.