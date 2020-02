Gesundheit

Parndorf: Chinesische Kunden bleiben aus

Das Coronavirus hat immer stärkere Folgen für Chinas Wirtschaft und globale Lieferketten. Auch in Parndorf (Bez. Neusiedl a. See) sind Auswirkungen zu bemerken, im Outlet-Center bleiben chinesische Gäste, die hauptsächlich in Gruppen anreisen, mittlerweile komplett aus.