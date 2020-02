Patrick Farkas: Erster Einsatz bei Cup

Patrick Farkas war am Sonntag überraschend beim Cup-Viertelfinale auswärts gegen Amstetten von Anfang an dabei. Die Flanke zum letzten Treffer kam von Farkas – mehr dazu in Freistoß ebnet Salzburger Aufstieg. Am 21. Oktober 2019 passierte der Schlaganfall. Ende Dezember sprach er erstmals darüber. Bei Match am Sonntag schloss sich der Kreis dann.

„Ich möchte mich bei meiner Familie, dem Verein und meiner Freundin sehr bedanken – weil sie mich immer unterstützt haben. Ich habe jede einzelne Sekunde bei dem Spiel genommen. Mit dem Statement, welches ich dann danach öffentlich gemacht habe, wollte ich einfach jeden Menschen zeigen, dass es im Leben Rückschläge geben kann, aber wenn man sich aufrappelt, kann man auf den Platz zurückkehren“, so Farkas.

Unzählige Untersuchungen und Überlegungen

Die vergangenen Monate waren für den Südburgenländer vor allem mental sehr schwierig. Vom Moment des Zusammenbruchs am Trainingsgelände, über die Diagnose – dass ein eigentlich harmloses Loch im Herzen der Auslöser war – bis jetzt zum Moment der Rückkehr. „Nach dem Schlaganfall gab es unzählige Untersuchungen, extrem lange Diskussionen, ob ich das Loch verschließen soll, oder nicht. Aber, wenn ich es verschlossen hätte, wäre ich sechs Monate ausgefallen, weil man so starke Blutverdünner nehmen muss. Es waren viele Tage dabei, wo ich mich sehr hinterfragt habe“, sagte der Sportler.

Das Spiel war dann sehr emotional, auch wenn es nur ein Cupspiel in Amstetten war. „Ein riesiges Danke geht auch an die Mitspieler, die mir auch den Matchball geschenkt haben. Sie haben mich nie als einen Schlaganfallpatienten behandelt, sondern als einen Mitspieler – das hat mir, glaube ich, am meisten geholfen. Mit dem heutigen Spiel ist das Kapitel abgeschlossen. Ich bin wieder zurück. Ich habe es wieder geschafft und bin sehr dankbar“, so Farkas.