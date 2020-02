Goldschmuck bei Einbruch gestohlen

Die bisher unbekannten Täter haben bei ihrem Einbruch zunächst die Terrassentür aufgebrochen und sich so Zugang in das Wohnhaus verschafft. Das teilte die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit. Aus dem Schlafzimmer haben die Täter eine Schmuckkassette gestohlen.

Auch Eheringe gestohlen

Laut Polizei haben sich darin Goldohrringe, diverse Goldketten und sonstiger Schmuck befunden, auch die Eheringe. Die Höhe der Schadenssumme war am Sonntag noch nicht bekannt. Die Polizei hat weitere Erhebungen eingeleitet.