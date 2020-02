Familienfreundlichste Unternehmen geehrt

Das Ziel dieses Wettbewerbs sei es Unternehmerinnen und Unternehmer zu motivieren familienfreundliche Maßnahmen in den Firmen zu setzen, sagte Andrea Gottweis von der Wirtschaftskammer Burgenland. Arbeitszeit sei ein wichtiger und wesentlicher Faktor, aber auch der Arbeitsort. Die Betreuung von Kindern und die Vereinbarkeit mit den Öffnungszeiten der Kindergärten und den Fahrzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel seien aber auch Faktoren, so Gottweis.

Sieger in vier Kategorien ausgezeichnet

Die Preise werden in insgesamt vier Kategorien vergeben. In der Kategorie Großbetriebe gewinnt die HOFER KG. Die österreichische Lebensmittelkette beschäftigt im Burgenland 275 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sieger der Kategorie Mittelbetriebe ist die „Deep Nature Project GmbH“ aus Gols (Bezirk Neusiedl am See). Die Firma stellt Hanfextrakte und Hanflebensmittel her. In der Kategorie Kleinbetriebe gewinnt die „Personenbetreuer Szojak GmbH“ aus Olbendorf (Bezirk Güssing) – eine Agentur für Pflegepersonal.

ORF

„Familienfreundlichkeit heißt für mich im Unternehmen miteinander zu Arbeit“, so Firmenchefin Anita Szojak. Als Chef müsse man die Linie zwar vorgeben, aber miteinander mit den Mitarbeitern arbeiten und mit ihnen darüber sprechen, wo es Probleme gibt, so Szojak. In der Kategorie öffentlich-rechtliche Institution gewinnt die Gemeinde Deutsch Kaltenbrunn im Bezirk Jennersdorf. In den vergangenen zehn Jahren wurden rund 50 Betriebe ausgezeichnet.