Startschuss für Semesterferien

Gemeinsam mit dem Burgenland gehen auch Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten in die Semesterferien. Früher wurden die Semesterferien Energieferien genannt. Der Name war Programm. Sie wurden im Schuljahr 1973/74 eingeführt, um in der damaligen Energiekrise bei den Heizkosten in den Schulen zu sparen. Der Skiurlaub spielte damals noch keine sehr große Rolle. Die Schülerinnen und Schüler in der Steiermark und in Oberösterreich sind dann in der dritten Februarwoche dran. Geregelt sind die Semesterferien im sogenannten Schulzeitgesetz.