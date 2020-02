Dax tritt ab und zieht Bilanz

Der frühere Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hatte dem gebürtigen Güssinger die Chance gegeben, SPÖ-Landesgeschäftsführer zu werden. Dafür sei er Niessl bis heute dankbar, so Dax. Seine Bestellung sollte auch ein Zeichen an bürgerliche Wähler sein – Dax stammt aus einem bürgerlichen Haus.

Verhältnis zu Doskozil „sehr, sehr gut“

Im vergangenen Sommer bestellte der neue Parteichef Hans Peter Doskozil mit Roland Fürst einen zweiten SPÖ-Landesgeschäftsführer. Dieser wird ab Dienstag die Parteigeschäfte alleine führen. Über sein Verhältnis zu Doskozil befragt, sagte Dax: „Es ist natürlich ein anderes, aber es ist sehr, sehr gut. Wir arbeiten zusammen, wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, aber zwischen uns steht nichts und genauso wie ich hinter ihm stehe, steht er auch hinter mir.“

An seinem letzten Tag als SPÖ-Landesgeschäftsführer bedankte sich Dax am Montag bei allen, die ihn unterstützt hatten. Neben seiner Tätigkeit im Burgenländischen Landtag und neben seinem Engagement für seinen politischen Heimatbezirk Oberwart, werde er auch seine Tätigkeit als Anwalt wieder aufnehmen. Es sei noch offen, ob er als SPÖ-Kandidat in der Stadtgemeinde Oberwart bei der Gemeinderatswahl 2022 antreten werde, so Dax. Die Politik sei kein „Wünsch dir was“, die Entscheidungen würden dann getroffen, wenn es wirklich so weit sei.

„Bin kein Wadelbeißer“

Die Entscheidung, dass er nicht SPÖ-Klubobmann geworden ist – Robert Hergovich übernimmt diesen Posten –, akzeptiere er, sagte Dax. Die SPÖ stelle sich auf eine ruppige Zeit im Landtag ein und er sei nicht der klassische „Wadelbeißer“, sondern eher konsensorientiert und Brückenbauer und das sei vielleicht der Ansicht des Landeshauptmannes nach nicht der richtige Zugang für diese Aufgabe, so Dax.