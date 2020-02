Wieder weniger Arbeitslose

Die auffälligsten Details: Die Jugendarbeitslosigkeit sank, die Zahl der älteren Menschen ohne Arbeit blieb stabil. Arbeitslose, die älter als 50 Jahre sind, machen den Großteil der Arbeitslosen im Burgenland aus. Erfreulich sei der Rückgang von 7,5 Prozent bei den Langzeitarbeitslosen, die länger als zwölf Monate in arbeitslos sind, so das AMS.

Mehr offene Stellen

Zwei Werte stechen besonders hervor: Es gibt im Burgenland 1.023 offene Stellen – um 16 Prozent mehr als im Jänner des Vorjahres. Die Zahl der offenen Lehrstellen bleibt mit etwas mehr als 100 auf einem niedrigen Stand. Ein Problemfeld bleibt die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit gesundheitlichen Einschränkungen, mit 3.000 Arbeitslosen in diesem Bereich.

Neben den Arbeitslosen sind auch 1.864 Burgenländerinnen und Burgenländer in Schulungen des AMS. Es zeigen sich große regionale Unterschiede in der Arbeitslosigkeit: Während Oberwart einen Rückgang von 9,0 Prozent und Oberpullendorf ein Minus von 7,5 Prozent verzeichnet, kämpft Jennersdorf nach wie vor mit steigenden Arbeitslosenzahlen, nämlich plus 6,8 Prozent.