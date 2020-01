Kritik an PET-Flaschen

Aus einem riesigen Rohr an der Außenmauer des Abfüllwerks quoll vermeintlich ein Strom aus PET-Flaschen. Diesen meterhohen Plastikwasserfall montierten die Aktivisten von Greenpeace in den Morgenstunden auf das Gebäude. Dann seilten sich einige Greenpeace-Leute vom Dach des Coca-Cola-Werks ab und präsentieren ein Transparent mit der Aufschrift „Stopp die Plastikflut“.

Die Wegwerfflasche ist ein Problem. Das gibt Coca-Cola unumwunden zu. „Ich glaube, im Wesentlichen wollen Coca-Cola und Greenpeace das Gleiche, nämlich eine Welt ohne Abfall. Wir glauben nicht, dass Plastik das Problem ist, sondern Plastikmüll“, so Unternehmenssprecher Philipp Bodzenta in einer ersten Reaktion.

Greenpeace fordert Mehrwegflaschen

Gerade darauf drängt Greenpeace. Laut der Umweltschutzorganisation verlassen bis zu 300.000 Flaschen stündlich das Abfüllwerk in Edelstal. Coca-Cola produziere damit mehr als ein Viertel des PET-Mülls in ganz Österreich. Greenpeace forderte, dass der Limonadenkonzern auf ein Mehrwegsystem umsteigt, etwa über Pfandflaschen. Coca-Cola argumentierte, dass hier die Rechnung ohne den Kunden gemacht werde.

„Zum einen hatten wir als letzter Produzent in Österreich Mehrweg PET-Flaschen am Markt, die von den Kunden nicht angenommen wurden. Daher haben wir uns bemüht, eine Lösung zu finden, die bestmöglich ist – nämlich mit PET to PET eine Variante zu finden, wo man aus Flaschen wieder Flaschen machen kann“, so Bodzenta.

ORF

Richtige Entsorgung wichtig

Das Recyclingunternehmen PET to PET in Müllendorf, an dem Coca-Cola mit anderen Getränkeerzeugern beteiligt ist, vermeldete in diesem Zusammenhang einen neuen Rekord. Im Jahr 2019 wurden mehr als 26.000 Tonnen PET-Material wiederverwertet, das entspricht rund 1,1 Milliarden PET-Flaschen. Coca-Cola und PET to PET appellieren dennoch an die Kunden, richtig zu entsorgen. Aktuell landen nur drei von vier PET-Flaschen im richtigen System. Das bedeutet, jede vierte Plastikflasche verschmutzt die Umwelt.